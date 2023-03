TenneT steekt 23 miljard euro in aansluiting windparken op zee

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft zo’n 23 miljard euro aan contracten vergeven voor het aansluiten van windparken op zee op het stroomnet. In totaal worden er elf zogeheten converterstations in de Noordzee geplaatst. Acht daarvan zijn bedoeld om windstroom te ontsluiten voor het Nederlandse stroomnet. De andere drie zijn voor het Duitse stroomnet. TenneT heeft ook een deel van het Duitse net in handen.

De elf converterstations hebben elk een capaciteit van 2 gigawatt. Ze zetten de door windmolens opgewekte stroom om in een sterkere stroom die dan aan land wordt gebracht. Daar wordt die omgezet in wisselstroom die gebruikt kan worden op het hoogspanningsnet.

De converterstations zijn allemaal hetzelfde. Ze zijn bewust zo ontworpen door TenneT en marktpartijen om kosten te besparen. Ook is de capaciteit van de 2 gigawattstations veel groter dan die van de huidige omvormers. Daardoor zijn veel minder kabels nodig wat beter is voor het milieu, stelt de netbeheerder.

De contracten voor de nieuwe stations werden gegund aan drie samenwerkingsverbanden: Hitachi en Petrofac, GE en Sembcorp Marine en Gen en McDermott. Vorig jaar was al duidelijk geworden dat Chinese partijen niet mochten meedoen aan aanbestedingen voor kritieke infrastructuur, zoals het stroomnet.