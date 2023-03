De Unie roept werknemers ING Amsterdam op volgende week te staken

Werknemers van ING in de regio Amsterdam worden opgeroepen om volgende week voor een dag het werk neer te leggen, zegt Inge de Vries, bestuurder bij De Unie. Hoewel het nog niet zeker is, gaan zij waarschijnlijk dinsdag staken.

“Wij zijn van plan om een estafettestaking te regelen en dan is Amsterdam de meest logische locatie voor de volgende stap. Daarna volgen waarschijnlijk Eindhoven en Rotterdam”, aldus De Vries. “Als ING dan nog steeds niets doet, moeten we weer terug naar Leeuwarden”, vervolgt ze.

Donderdag legden werknemers van ING het werk neer in Noordoost-Nederland. Reinier Castelein, voorzitter van De Unie, zei in de ochtend bij een actiebijeenkomst voor het bankkantoor in Leeuwarden al dat er verder gestaakt gaat worden. “ING moet snel met een ordentelijk voorstel komen zodat we daar vrijdag over na kunnen denken, maandag over kunnen onderhandelen, zodat we dinsdag niet naar Amsterdam hoeven”, zei de voorzitter.

Volgens de bonden zijn de acties het gevolg van onvrede over het uitblijven van een nieuwe cao bij de bank. Donderdag werd de eerste 24 uursstaking ooit bij ING gehouden. Tijdens een actiebijeenkomst in de ochtend verzamelden een paar honderd medewerkers zich voor het bankkantoor in Leeuwarden, het grootste en belangrijkste callcenter van ING.

De stakingsactie had volgens een woordvoerder van ING echter “geen impact”. “De kantoren zijn open geweest, de lijnen waren goed bereikbaar. Het had geen gevolgen voor onze klanten”, aldus de zegsman.

Hij onderstreept dat ING er “alles aan doet” om samen met de bonden tot een nieuwe cao te komen. “Maar vooralsnog zijn we er niet uitgekomen, dat betreuren we. Wij doen er in ieder geval alles aan om de gevolgen voor de klanten te beperken”, besluit de ING-woordvoerder.