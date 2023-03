Branchevereniging: winkelcriminaliteit neemt toe

De criminaliteit in winkels neemt toe. Dat stelt brancheorganisatie INretail op basis van onderzoek. Volgens INretail zegt 86 procent van de ondernemers in de non-foodsector te merken dat de criminaliteit stijgt. Het gaat met name om diefstal. Daar kreeg 80 procent van de ondernemers in de afgelopen twaalf maanden in hun winkel mee te maken.

Daarna komen geweld, intimidatie en agressie tegen winkelpersoneel. Andere vormen van winkelcriminaliteit zijn bijvoorbeeld vernielingen, beschadigingen, oplichting en fraude. Een derde van de ondernemers ziet ook meer cybercriminaliteit.

“Winkelcriminaliteit ondermijnt het welzijn van mensen. Retailers ervaren financiële en emotionele gevolgen, maar de confrontatie met criminaliteit hakt er ook in bij medewerkers en klanten die het helaas meemaken. De impact daarvan mag door overheden niet worden onderschat en het blijft nodig om prioriteit aan criminaliteitsbestrijding te geven”, zegt INretail.

Om criminaliteit tegen te gaan en te voorkomen nemen ondernemers veel maatregelen, waaronder de installatie van camera’s, alarmsystemen en apparatuur om vals geld te detecteren. Ook halen veel ondernemers contant geld uit kassa’s en moet verlichting in en om winkels helpen om criminaliteit te voorkomen. Verder wordt geïnvesteerd in trainingen voor personeel om verdachte situaties te herkennen en daarbij op te treden.

INretail stelt wel dat veel winkeliers nog niet op de hoogte zijn van andere maatregelen zoals een systeem waarbij camera’s worden aangemeld bij de politie om daders in beeld te brengen en op te sporen en collectieve winkelgebiedsverboden voor overlastgevers.