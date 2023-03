Moederbedrijf AD en NU.nl heeft last van hoge papierprijzen

Mediaconcern DPG Media, het Belgische moederbedrijf van kranten als de Volkskrant en het AD, nieuwswebsite NU.nl en radiozender QMusic, heeft last van de hoge papierprijzen en gestegen distributiekosten. Mede daardoor ging de winst vorig jaar omlaag. Daarbij verwacht topman Erik Roddenhof de effecten van de hoge inflatie ook dit jaar nog te voelen in de resultaten.

DPG, dat ook actief is met tijdschriften zoals Libelle, Margriet en Donald Duck, wist de omzet vorig jaar wel stabiel te houden ten opzichte van een jaar eerder op ongeveer 1,8 miljard euro. “De druk van de inflatie en de onzekere economische context voelden we echter door het hele bedrijf heen”, geeft Roddenhof aan in een verklaring.

“We hebben gelukkig een deel van deze druk kunnen opvangen en het effect op ons resultaat kunnen beperken”, voegt hij toe. Daardoor bleef er uiteindelijk een kleine 227 miljoen euro winst over, tegen 329 miljoen euro in 2021.

Uit de donderdag verschenen jaarcijfers komt naar voren dat de digitaliseringstrend in de mediawereld zich ook afgelopen jaar doorzette. DPG zag bij zijn nieuwsmedia bijvoorbeeld zowel de losse verkoop als het aantal print-abonnees dalen. Maar er kwamen wel 14 procent meer digitale abonnementen bij en de digitale advertentieomzet groeide met 9 procent.

Tegelijkertijd lieten radiozenders Qmusic en Joe en televisiemerk VTM met zijn streamingdienst VTM GO goede cijfers zien. Volgens DPG heeft het Vlaamse videoplatform Streamz intussen ook een sterke positie ingenomen tussen grote internationale spelers als Netflix en Disney.

Met een online dienst als vergelijkings- en adviesplatform Independer deed het bedrijf eveneens goede zaken. “Wij zijn ervan overtuigd dat er een groeiende behoefte bestaat aan onlinediensten die mensen helpen de juiste keuze te maken bij belangrijke gezinsuitgaven. De jaarlijkse groei van het aantal gebruikers van onze onlineserviceplatformen onderstreept dat”, zegt Roddenhof daarover.

De topman geeft aan dat de effecten van de hoge inflatie, gestegen loonkosten en papierprijzen waarschijnlijk nog heel 2023 voelbaar zijn, wat volgens hem dit jaar zal wegen op het resultaat. Maar hoe het jaar precies gaat uitpakken, durft hij nog niet te voorspellen. “Grote onbekende is hoe de advertentiemarkt zal evolueren in deze moeilijke economische context”, zegt hij. Met DPG wil Roddenhof in ieder geval verder inzetten op digitalisering. Ook het zorgen voor een “efficiĆ«nte bedrijfsvoering” zal volgens hem grote aandacht krijgen.