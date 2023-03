FNV: ook werknemers frietproducent Aviko gaan in staking

Ook werknemers van Aviko, maker van frites, rösti en andere aardappelproducten, gaan in staking, meldt FNV. Vanaf maandag om 07.00 uur werken zij 24 uur niet. Volgens de vakbond is het de eerste staking ooit bij het bedrijf.

FNV stelt dat de gesprekken met de directie over een nieuwe cao de afgelopen maanden te weinig hebben opgeleverd. “Het laatste bod dat Aviko heeft gedaan voor de lonen was te laag om überhaupt voor te leggen aan de medewerkers. De aardappelfabriek wil zijn mensen niet meer geven dan eerst 4 procent extra salaris en structureel 50 euro per maand.

FNV eist een cao waarin de salarissen omhooggaan met 14,3 procent. “En voortaan telkens meestijgen met de prijzen in de winkels”. Ook moet het minimumloon volgens de bond naar 14 euro bruto per uur.

Bij de fabriek in Steenderen in de Achterhoek werken 450 mensen. In de afgelopen maanden waren er tal van acties en stakingen in Nederland, onder meer bij ziekenhuizen, het streekvervoer, ING, de gemeenten, Douwe Egberts en Etos.