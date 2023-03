Wall Street zet opmars voort na afname onrust in bankensector

De aandelenbeurzen in New York gingen donderdag verder omhoog na de stevige koerswinsten een dag eerder. Nu de rust in de bankensector is teruggekeerd kijken beleggers vooral uit naar de favoriete inflatiemaatstaf van de Federal Reserve, die vrijdag op het programma staat. Ook zal worden gelet op toespraken van de presidenten van de centrale banken van Boston en Minneapolis die mogelijk meer aanwijzingen bevatten over de toekomstige rentestappen van de Fed.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent in de plus op 32.868 punten. De brede S&P 500 klom 0,6 procent tot 4050 punten en techbeurs Nasdaq steeg eveneens 0,6 procent tot 12.000 punten. De Nasdaq won woensdag al 1,8 procent en koerst af op het beste kwartaal sinds het vierde kwartaal van 2020.

Beleggers verwerkten daarnaast nog nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering met 7000 was gestegen. Daarnaast werd bekendgemaakt dat de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal met een definitieve 2,6 procent is gegroeid. Het cijfers was iets lager dan de eerdere schatting.

Electronic Arts bleef vrijwel vlak. De Amerikaanse ontwikkelaar van computerspellen schrapt zo’n 800 banen om kosten te besparen. Dat is ongeveer 6 procent van het personeelsbestand. Ook wil het bedrijf de kantoorruimte verminderen. Voor de reorganisatie neemt het bedrijf een last van 170 miljoen tot 200 miljoen dollar.

Philips Morris won 3,5 procent. Analisten van de investeringsbank JPMorgan verhoogden het advies voor de sigarettenfabrikant. Supermarktconcern Walmart profiteerde van een koopadvies door Evercore en klom 1,2 procent. Charles Schwab verloor 2,2 procent. Analisten van Morgan Stanley haalden de bank van hun kooplijst af.

Faraday Future Intelligent Electric maakte een koerssprongetje van 1,8 procent. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de fabrikant van elektrische auto’s na jaren van wachten eindelijk is gestart met de productie van zijn elektrische SUV.

RH zakte 0,2 procent. De verkoper van luxe meubels boekte afgelopen kwartaal minder omzet en winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. Ook de vooruitzichten voor het huidige kwartaal en het hele boekjaar vielen tegen.

De euro was 1,0918 dollar waard, tegen 1,0840 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 73,47 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 78,58 dollar per vat.