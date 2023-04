Duitse justitie onderzoekt hoe Twitter omspringt met smaad

De Duitse justitie onderzoekt hoe Twitter omgaat met klachten over smaad en laster door gebruikers van het socialenetwerk. Volgens het Bundesamt für Justiz (BfJ) wordt gekeken of er sprake is van een “systematisch falen in de behandeling van klachten”. Als Twitter schuldig wordt bevonden kan het BfJ boetes opleggen aan het bedrijf.

Volgens de Duitse wet moeten mogelijk illegale uitingen worden verwijderd als er sprake is van een klacht. Dat moet binnen zeven dagen gebeuren. Platforms moeten daarom snel beoordelen of een uiting strafbaar zou kunnen zijn.

Maar in de afgelopen vier maanden gebeurde dat bij een hele reeks berichten niet, stelt het BfJ. Het gaat volgens de Duitse justitie om berichten die allemaal vergelijkbare, onterechte beweringen over dezelfde persoon bevatten. Wie dat is, meldt het OM niet.

Die periode valt samen met de overname van Twitter door Elon Musk, wat eind oktober plaatsvond. De Tesla-topman schrapte meer dan de helft van de banen waaronder veel van personen die de inhoud van tweets moesten beoordelen bij klachten.

Musk was eerder al kritisch over beperkingen die Twitter oplegde aan gebruikers voor de inhoud van berichten. Daarmee zou het sociale netwerk de vrijheid van meningsuiting beperken. Software zou de inhoud gaan beoordelen. Tegelijkertijd beweerde Musk ook dat Twitter in alle landen aan de wet zou voldoen.

Twitter was niet bereikbaar voor commentaar. Mails naar een e-mailadres voor persvragen worden automatisch beantwoord met een poep-emoji. Musk heeft de persafdeling ook ontslagen.