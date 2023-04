Italiaanse vicepremier wil dat Italië blokkade ChatGPT opheft

De Italiaanse concurrentiepositie zal eronder lijden als Italië niet snel stopt met het blokkeren van de populaire chatbot ChatGPT. Dit heeft de Italiaanse vicepremier en minister van Infrastructuur Matteo Salvini dinsdag betoogd.

Volgens hem is deze dienst, die kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt om teksten te schrijven, erg belangrijk voor technologische innovatie. “Dit is een toepassing die veel jonge mensen, veel bedrijven, veel start-ups gebruikten en ik hoop dat ze het zo snel mogelijk weer kunnen gebruiken, want anders krijgt Italië een achterstand ten opzichte van alle andere Europese landen.”

De Italiaanse privacywaakhond, de Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), besloot vrijdag om ChatGPT voorlopig te verbieden. Volgens de toezichthouder houdt het bedrijf achter het systeem, OpenAI, zich niet aan de regels voor het verzamelen van persoonsgegevens. Ook zou het platform geen systemen hebben om de leeftijd van minderjarigen te controleren.

Salvini stelde in een toespraak in Rome de onafhankelijkheid van de Italiaanse toezichthouder te respecteren. Maar hij gaf ook aan te hopen dat de Europese Commissie zou ingrijpen en de kwestie op Europees niveau zou oppakken.

Hoe de zaak afloopt is nog onduidelijk. De GPDP heeft intussen laten weten woensdagavond met een delegatie van OpenAI te spreken. De toezichthouder voegde eraan toe dat OpenAI maandag een brief heeft gestuurd om zijn bereidheid tot samenwerking aan te geven, de Europese privacyregels zou willen respecteren en tot een gedeelde oplossing zou willen komen.

ChatGPT wordt naar schatting wereldwijd maandelijks door 100 miljoen mensen gebruikt. Het programma baarde opzien doordat het op basis van enkele eenvoudige aanwijzingen complete teksten kan maken die niet zijn te onderscheiden van teksten van mensen. De opkomst van dit soort kunstmatige intelligentie baart critici ook zorgen. Zo waarschuwde een agentschap van de Europese Unie eerder voor misbruik van het programma bij oplichtingspogingen, verspreiding van onwaarheden en cybercriminaliteit.

Nederland gaat vooralsnog niet over tot een blokkade van ChatGPT. De Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder voor privacy, heeft aangegeven de situatie wel op de voet te volgen.