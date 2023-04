Bloomberg: Italië wil minder Chinese invloed bij Pirelli

Italië onderzoekt manieren om de invloed van het Chinese Sinochem op bandenfabrikant Pirelli in te perken, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het gaat om een nieuw signaal van de toenemende spanningen tussen China en westerse landen over de controle over belangrijke technologieën.

Sinochem is de grootste aandeelhouder van Pirelli, maar het chemie- en olieconglomeraat is zelf weer in handen van de Chinese staat. De Italiaanse overheid zou daarom praten met andere aandeelhouders van Pirelli over de eigendomsstructuur van het bedrijf. Er zou onder meer worden gedacht aan het instellen van beperkingen voor het delen van informatie over gevoelige en strategische technologie met door Sinochem aangestelde bestuursleden. Pirelli is gespecialiseerd in technologisch zeer hoogwaardige banden. Deze worden ook gebruikt in de Formule 1.

Een andere optie waarover volgens de bronnen wordt gesproken is het beperken van het stemrecht van bestuursleden die door Sinochem zijn aangesteld. Er zou nog geen besluit zijn genomen. Een gedwongen verkoop van het Pirelli-belang door Sinochem wordt naar verluidt niet overwogen. Bloomberg vroeg de betrokken partijen ook om commentaar, maar Pirelli en de Italiaanse overheid wilden niet reageren. Woordvoerders van Sinochem waren niet direct bereikbaar.

De kwestie staat volgens Bloomberg niet op zichzelf. Met name de Amerikanen zijn al langer bezig met het afknijpen van de levering van hoogwaardige technologie aan China, om te voorkomen dat die voor militaire doeleinden kan worden gebruikt. Onlangs bereikten de VS, Nederland en Japan een akkoord over de verdere beperking van de export van geavanceerdere chipmachines naar China. Het Nederlandse ASML kan daardoor nog minder versies van zijn chipmachines exporteren naar het land dan voorheen.