Amsterdamse AEX-index met winst lange paasweekend in

De Amsterdamse AEX-index is donderdag met winst het lange paasweekend ingaan. Op Goede Vrijdag wordt namelijk niet gehandeld op de Europese beurzen en ook op maandag, tweede paasdag, zijn de aandelenmarkten in Europa gesloten. De financiƫle fondsen stonden bij de grootste stijgers in de hoofdindex op Beursplein 5. Universal Music Group (UMG), het muziekconcern achter sterren als Taylor Swift en Billie Eilish, was juist de grootste daler.

De AEX sloot met een plus van 0,5 procent op 759,84 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 930,05 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,5 procent. De FTSE in Londen deed het beter met een plus van 1 procent.

De kopgroep in de AEX werd gevormd door verzekeraar ASR en de banken ING en ABN AMRO met koersstijgingen tot 2,7 procent. Ook Shell (plus 1,7 procent) won aan waarde na een goed ontvangen kwartaalupdate. In die korte toelichting meldde het energiebedrijf nog goed te verdienen aan de gashandel.

UMG bungelde onderaan de hoofdindex met een min van 5,6 procent door een negatief analistenrapport van de Franse zakenbank Exane BNP Paribas. Daarbij werd het beleggingsadvies voor UMG flink naar beneden bijgesteld, onder meer door onzekerheid over de groei van de platenmaatschappij. De chipfondsen Besi en ASMI volgden met dalingen tot 1,1 procent.

In de MidKap was logistiek vastgoedbedrijf CTP de sterkste stijger (plus 3 procent). Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway werd opnieuw lager gezet, met een min van 2,6 procent. Ook op woensdag ging het aandeel al onderuit.

Bij de kleinere fondsen op het Damrak kon technologiebedrijf Nedap nog op aandacht rekenen. Nedap zag de omzet in het eerste kwartaal met ruim een vijfde toenemen. Het aandeel werd 2,8 procent duurder.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 80,46 dollar en Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 84,90 dollar per vat. De euro was 1,0922 dollar waard, net als een dag eerder.