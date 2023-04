Topman DSM: labvlees en -vis uit Delft over jaar in schappen

Vlees, vis en vleesvervangers die start-ups momenteel ontwikkelen in een laboratorium met hulp van de kennis van DSM liggen mogelijk over een jaar voor het eerst in de winkel. Dit zei topman Dimitri de Vreeze van het voedingsingrediëntenbedrijf donderdag tijdens de officiële start van de verdere ontwikkeling van de Biotech Campus in Delft. Het bedrijf en verzekeraar ASR willen de campus laten doorgroeien tot “wereldwijde koploper” in biowetenschappen.

DSM en ASR gaan de komende twintig jaar een half miljard euro investeren in de campus. Hier staan onder meer laboratoria met apparaten om eiwitten mee te maken en voedsel te produceren met behulp van gisten en andere micro-organismen. Met de investering kunnen er meer van dit soort machines komen en kunnen zowel DSM als start-ups op de campus hun producten en processen sneller doorontwikkelen. De bedrijven kunnen dan bijvoorbeeld de smaak of textuur van een product meer laten lijken op die van de dierlijke variant.

Een van de start-ups is Bialtec, dat eiwitten van bacteriën maakt voor koeien als vervanger voor gangbare dierenvoeding. De magen van de dieren zitten sneller vol door die eiwitten. Daardoor hoeven ze bijvoorbeeld minder gras te eten en produceren ze ook minder mest.

De investering maakt het voor Bialtec, uit Colombia, mogelijk om te focussen op ontwikkeling in Europa, zegt regiomanager Luisa Toro Alzate. Het product wordt al verkocht aan diervoerproducenten in Latijns-Amerika, maar nog niet in Europa. Het is de bedoeling dat diervoederproducenten in Nederland het ook kunnen kopen. “We zijn in gesprek met Nederlandse investeerders over de ontwikkeling van ons concept”, zegt ze.

Vlees, vis of vleesvervangers uit laboratoria zijn momenteel niet te koop in Nederland. De producten moeten eerst worden goedgekeurd door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). In Azië is laboratoriumvlees volgend jaar al te koop. Varkensvlees van het Nederlandse kweekvleesbedrijf Meatable staat dan op de menukaart in Singaporese restaurants in de vorm van dumplings en worstjes. In 2025 moeten producten van Meatable ook in de plaatselijke supermarkten liggen.

Twee jaar geleden maakte DSM, toen nog chemiebedrijf, bekend zich volledig te gaan richten op het maken van gezonde voeding en biowetenschappen. Afgelopen maandag verkocht DSM het laatste onderdeel van de chemietak.