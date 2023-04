Belangenvereniging: gijzeling schippers Frankrijk onaanvaardbaar

Het is onaanvaardbaar dat Nederlandse binnenvaartschippers op de Rhône in Frankrijk vastzitten omdat stakers daar sluizen hebben stilgelegd, vindt ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex. De belangenvereniging roept het ministerie van Economische Zaken op om de schippers zo snel mogelijk te hulp te schieten. Zij dreigen in geldnood te komen, net als bedrijven die hun lading niet krijgen omdat die op een rijnaak vast zit.

Evofenedex schat dat er in totaal zo’n 30.000 ton goederen vastzit op binnenvaartschepen. Met name bij sluizen in Reventin-Vaugris ten zuiden van Lyon en in Bollène boven Avignon zijn de problemen groot. Daar wordt onderhoud gepleegd aan de sluizen en de actievoerders tegen de pensioenhervorming in Frankrijk voorkomen dat daar kan worden gewerkt.

Joost Sitskoorn van evofenedex vindt het “een verkeerd middel” om de binnenvaartschepen te “gijzelen”. “Hier zijn alleen de schippers en de bedrijven die hun lading op het schip hebben liggen de dupe van”, vindt Sitskoorn. “Juist nu bedrijven en overheden druk zijn om het duurzaam vervoeren van goederen via het water in plaats van de weg aantrekkelijk te maken, vindt deze actie plaats.”

De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) probeert al langer aandacht te krijgen voor de door acties getroffen schippers. Daar was ook eerder al sprake van op het Kanaal d’Alsace.