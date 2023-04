Microsoft schikt voor 3 miloen dollar om overtredingen sancties

Microsoft heeft een schikking van 3 miljoen dollar getroffen met de Amerikaanse justitie. Het softwareconcern had verschillende Amerikaanse sanctieregelingen overtreden, maar had daar ook zelf melding van gemaakt. Microsoft had ook al stappen gezet om herhaling te voorkomen.

Microsoft had van 2012 tot en met 2019 sancties overtreden die de Verenigde Staten heeft opgelegd aan Cuba, Iran, Syriƫ en Rusland. Het bedrijf verkocht softwarelicenties aan mensen of bedrijven in die landen hoewel dat niet mocht.

Vooral met Rusland had de maker het Windows-besturingssysteem en Office-software handel gedreven, zelfs nadat de VS het land verschillende sancties had opgelegd vanwege de inval van de Krim. In totaal kreeg Microsoft met alle verkopen die tegen sancties indruisten 12,1 miljoen dollar verdiend.