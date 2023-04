Goudprijs kruipt richting oude recordniveau

De goudprijs kruipt langzaam richting het oude recordniveau dat in 2020 werd bereikt. Vanwege de zorgen op de beurzen over een recessie zoeken beleggers veilig geachte investeringen, waaronder goud.

Op de Londense metaalmarkt noteerde de prijs van een troy ounce goud (31,1 gram) donderdag op iets meer dan 2020 dollar. Dat is het hoogste niveau in meer dan een jaar. De goudprijs bereikte een recordniveau van ruim 2075 dollar per troy ounce in augustus 2020.

De prijs van het edelmetaal kreeg vorige maand een flinke boost door de onrust in de bankensector. Op de beurzen zorgde die onrust voor flinke koersdalingen, waardoor beleggers dus veilig geachte havens opzochten.

Analisten van de Zwitserse bank UBS denken dat de goudprijs nog kan stijgen naar 2200 dollar aan het begin van volgend jaar.