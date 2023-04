Makelaars dringen aan op doorbouwgarantie voor aanjagen nieuwbouw

Ook makelaars willen dat er een doorbouwgarantie komt om de nieuwbouw van woningen meer aan te jagen. Dan kunnen bouwbedrijven eerder gaan starten met bouwen en voorkom je dat bouwprojecten geschrapt worden als er vooraf niet onmiddellijk voldoende kopers zijn, betoogt makelaarsorganisatie NVM bij de presentatie van haar kwartaalcijfers.

Met zo’n doorbouwgarantie of startsubisidie, zoals het ook wel wordt genoemd, zou er al begonnen kunnen worden als bijvoorbeeld 50 procent van de huizen in een project is verkocht. Nu is het gebruikelijk dat de bouw pas start als dit 70 procent is.

Eerder gingen er in de politiek ook al stemmen op voor een doorbouwgarantie. En recent pleitte onder meer topman Ton Hillen van het grote bouwconcern Heijmans er eveneens voor.

Voor het in de grond gaan van de eerste heipalen moet een bouwer namelijk allemaal kosten maken en dat is niet zonder risico. “Je gaat niet met 20 of 15 procent voorverkoop starten met de bouw”, legde Hillen uit. Maar wanneer de overheid met een subsidie voor overbrugging kan zorgen, dan zou het plaatje er volgens hem anders uitzien.

“De vraag is er wel. Later in het project zullen er ook nog kopers instappen”, verzekert voorzitter Lana Gerssen van de vakgroep Wonen van de NVM. Maar veel mensen zijn volgens haar nu nog wat afwachtend met hun verhuisplannen, bijvoorbeeld omdat ze eerst hun bestaande huis willen verkopen.

Tegelijkertijd merkt de NVM dat beleggers voorzichtig zijn omdat woonminister Hugo de Jonge verschillende nieuwe regels heeft bedacht die huurwoningen goedkoper zouden moeten maken, en daarmee dus minder aantrekkelijk voor grote investeringspartijen. Dit terwijl deze beleggers vaak een groot deel van de woningen uit een nieuwbouwproject opkopen om er huurwoningen van te maken.

Maar volgens de NVM zijn er juist nu veel extra nieuwbouwwoningen nodig. Het lukt bij verre niet om aan de ambities van het kabinet te voldoen om 100.000 woningen per jaar bij te bouwen. Daardoor worden er veel minder nieuwbouwwoningen verkocht en dat kan weer projectontwikkelaars afschrikken bij nieuwe projecten. Donderdag bleek zowel uit cijfers van de NVM als gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de nieuwbouwmarkt flink is ingestort.

Bijbouwen is echt de enige manier om dit op te lossen, denkt Gerssen. Ze krijgt bijval van makelaar Chris van Zantwijk die vicevoorzitter is van de NVM-vakgroep Wonen. “Als de nieuwbouw nu stilvalt, creëren we het woningtekort van de toekomst.”