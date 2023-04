Alibaba omhoog op Wall Street na berichten over AI-chatbot

Het Chinese techbedrijf Alibaba is donderdag stevig hoger gezet op Wall Street. Berichten dat het bedrijf deze maand met een eigen chatbot op basis van kunstmatige intelligentie (AI) komt à la ChatGPT, stemden beleggers hoopvol. Het aandeel werd 4,3 procent meer waard.

Ook andere techbedrijven gingen met koerswinst het lange paasweekeinde in. Amazon steeg 1 procent, Google-moeder Alphabet dikte 3,8 procent aan en Apple won 0,6 procent. Microsoft werd 2,6 procent hoger gezet. Het softwareconcern schikte een zaak over overtredingen van diverse sancties voor 3 miljoen dollar.

Jeansmerk Levi Strauss kelderde 16 procent. In het eerste kwartaal was de winstmarge lager dan analisten hadden verwacht door hogere transportkosten en bleef er meer voorraad over, wat wijst op een moeilijker klimaat voor het bedrijf waarbij consumenten zuiniger met hun geld omgaan. Daarnaast moest Levi Strauss een last nemen voor een herstructurering.

Over het algemeen ging Wall Street op een positieve noot het weekeinde in. Vrijdag blijven de beurzen in New York dicht, maar op tweede paasdag moeten de Amerikaanse handelaren weer aan het werk. De Dow-Jones eindigde een fractie hoger op 33.485,29 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,4 procent en sloot op 4105,02 punten. Techbeurs Nasdaq won 0,8 procent tot 12.087,96 punten.

Toch was er ook sprake van afwachtendheid. Vrijdag komt het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid naar buiten, waar de beurzen pas maandag op kunnen reageren. Donderdag kwamen er wel al cijfers over het wekelijkse aantal nieuwe uitkeringsaanvragen. Die vielen hoger uit dan verwacht, wat zou kunnen duiden op een afzwakkende arbeidsmarkt. Op zijn beurt zou dat een teken voor de Federal Reserve kunnen zijn om de rente minder hard of helemaal niet verder te verhogen.

Groothandelaar Costco Wholesale meldde zwakkere verkoopcijfers over maart en ging 2,2 procent omlaag. Drankenconcern Constellation Brands publiceerde kwartaalresultaten en werd 1,5 procent hoger gezet.

Amerikaanse olie werd 0,2 procent minder waard en kostte 80,43 dollar per vat. Brent-olie daalde 0,1 procent in prijs tot 84,87 dollar. De euro was 1,0922 dollar waard, net als bij het slot van de Europese beurzen.