Steeds meer Chinese auto’s op Nederlandse wegen

Hoewel de marktaandelen nog klein zijn, verschijnen er steeds meer Chinese automerken op de Nederlandse wegen, valt op te maken uit cijfers van brancheorganisatie RAI Vereniging. Deze week kondigde de fabrikant van elektrische auto’s Zeekr, dochteronderneming van het Chinese conglomeraat Geely, zijn komst naar Europa aan. Het hoofdkantoor wordt gevestigd in Amsterdam.

Daarmee komt het totaal aantal Chinese automerken in Nederland uit op dertien. Het gaat om onder meer Aiways, BYD, Hongqi, Polestar, Xpeng en Lynk & Co. De fabrikanten van elektrisch aangedreven auto’s bouwden in enkele jaren een marktaandeel op in Nederland van 4,5 procent. Ter vergelijking: in 2020 was dit nog 1,6 procent. Tot nu toe werden dit jaar 4456 Chinese auto’s op kenteken gezet, al bijna de helft van de verkoopaantallen in heel 2022.

De groei komt vooral door sterke verkopen van het populaire merk Lynk & Co. Daarvan zijn er dit jaar bijna 2900 verkocht, waarmee het marktaandeel uitkomt op bijna 3 procent. Merken als MG, BYD en het Zweeds-Chinese Polestar volgen op grote afstand.

Volgens Zeekr komen om te beginnen twee modellen naar Nederland en Zweden, de 001 en de X. Die eerste heeft volgens het bedrijf een bereik van 600 kilometer, de X is een “urban SUV”. Prijzen zijn nog niet niet bekendgemaakt. Chinese autofabrikanten zetten al tijden vol in op de ontwikkeling van elektrische auto’s om de concurrentie aan te gaan met onder andere het Amerikaanse Tesla, maar ook met grote Europese autoproducenten.