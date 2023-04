Knot: ECB zal rentetarieven mogelijk tot en met juli verhogen

De Europese Centrale Bank (ECB) zal de rentetarieven in de eurozone mogelijk ook in juni en juli nog moeten verhogen, na een renteverhoging bij de volgende beleidsvergadering in mei. Dat zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) in een interview met de krant Irish Times.

“Het is te vroeg om over een pauze te praten”, verklaarde Knot, die ook bestuurder is bij de ECB. “Voor een pauze zou ik echt een overtuigende ommekeer in de dynamiek van de onderliggende inflatie moeten zien.”

Algemeen wordt verwacht dat de ECB de rente op 4 mei opnieuw zal verhogen in de strijd tegen de inflatie. Over de omvang van de rentestap heerst nog wel enige twijfel. Naast de stijging van de consumentenprijzen zullen de beleidsmakers van de ECB namelijk ook de gevolgen van de recente onrust in de financiële sector meenemen in hun besluit over een rentestap van een kwart of een half procentpunt.

Volgens Knot, die binnen de ECB bekendstaat als een voorstander van agressieve renteverhogingen om de inflatie aan te pakken, zal de omvang van de volgende renteverhoging waarschijnlijk worden bepaald door de inflatiegegevens van april. Die cijfers worden twee dagen voor de beleidsvergadering bekendgemaakt. Hij zei verder zich “niet ongemakkelijk” te voelen met de huidige marktverwachting dat de rentetarieven in de komende maanden in totaal met 0,75 procentpunt zullen worden opgeschroefd.

De ECB probeert sinds vorig jaar de inflatie omlaag te krijgen door de rentes te verhogen, wat geld lenen duurder maakt. In maart koelde de inflatie in de eurozone flink af, maar dat kwam vooral doordat gas, olie en andere energiebronnen goedkoper zijn geworden na de extreme prijsstijgingen van vorig jaar. De zogeheten kerninflatie, waar sterk schommelende prijzen voor energie, voedsel, tabak en alcohol niet in meewegen, liep wel verder op.