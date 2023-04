Chipbedrijven ASML, Besi en ASMI aan kop in lagere AEX

De chipbedrijven ASML, Besi en ASMI gingen donderdag aan kop in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. Een dag eerder stonden de chipbedrijven nog onder druk door een tegenvallend kwartaalbericht van chipmachinemaker ASML. De grote Taiwanese chipproducent TSMC, een belangrijke klant van ASML, boekte afgelopen kwartaal echter meer winst dan verwacht. Dat de winst van TSMC toch is gestegen, is een opsteker aangezien het bedrijf eerder al tegenvallende omzetcijfers naar buiten had gebracht.

De algehele stemming op de beurzen bleef wel terughoudend. Beleggers lijken weinig risico te durven nemen door het vooruitzicht van verdere renteverhogingen door de centrale banken. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 759,51 punten. De MidKap zakte 1 procent tot 937,67 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,4 procent.

ASML won 1,4 procent. Een dag eerder daalde het aandeel nog 3,7 procent. ASMI en Besi stegen tot 1,9 procent. Bierbrouwer Heineken, die donderdag zijn aandeelhoudersvergadering houdt, behoorde tot de grootste dalers in de AEX, met een min van 1,4 procent. Het concern maakte een dag eerder al zijn kwartaalresultaten bekend. Die werden goed ontvangen en leverden Heineken woensdag een koerswinst op van 4 procent.

RELX daalde 0,5 procent. De dataleverancier kwam voorafgaand aan zijn aandeelhoudersvergadering met een handelsupdate, waarin het bedrijf zijn winstverwachting voor het hele jaar bevestigde. Bij de kleinere bedrijven zakte Sligro 6 procent. Het groothandelsbedrijf zag de omzet afgelopen kwartaal flink stijgen, maar beleggers hadden op meer gehoopt.

In Parijs werd autofabrikant Renault bijna 7 procent lager gezet na publicatie van de omzetcijfers. L’Oréal won 1 procent. Het Franse cosmetica- en parfumconcern wist de verkopen in de eerste drie maanden van dit jaar flink op te voeren. In Helsinki verloor Nokia 1,5 procent. De Finse maker van telecomapparatuur boekte afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht.

Deliveroo zakte 1,4 procent in Londen. De Britse maaltijdbezorger zag de orders in het afgelopen kwartaal teruglopen. De omzet nam wel toe. Concurrent Just Eat Takeaway, die woensdag al met cijfers kwam, verloor 0,9 procent in Amsterdam.

De euro was 1,0966 dollar waard, tegen 1,0952 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,1 procent in prijs tot 78,26 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 82,32 dollar per vat.