Drukte op Schiphol vanwege meivakantie vrijdagochtend beheersbaar

Schiphol houdt vrijdag rekening met meer dan 70.000 vertrekkende passagiers vanwege de start van de meivakantie. Vrijdagochtend is de drukte beheersbaar en loopt alles goed door. Volgens een medewerker van de luchthaven is de wachttijd voor de beveiligingscontrole in de drie vertrekhallen “enkele minuten”.

Ook bij de incheckbalies van KLM valt de drukte vrijdagochtend volgens een medewerker mee. De luchtvaartmaatschappij zegt dat dat te maken heeft met het feit dat mensen verspreid over de dag vertrekken. Zaterdag zal dat anders zijn, dan ligt de piek in de ochtend. “Morgen verwachten we wel langere rijen”, aldus de KLM-medewerker in vertrekhal 1.

Vanwege de verwachte drukte hebben verschillende mensen ervoor gekozen extra vroeg op de luchthaven te zijn.

Vorig jaar tijdens de meivakantie stonden op Schiphol lange rijen, onder meer door personeelstekorten. Mensen moesten soms urenlang wachten en sommigen misten daardoor hun vlucht. Om dat dit jaar te voorkomen heeft de luchthaven duizend nieuwe beveiligers aangenomen. Ook kunnen reizigers een tijdslot boeken voor de beveiligingscontrole. Schiphol verwacht vanwege deze maatregelen geen problemen. “Een normale rij is uiteraard niet te vermijden, maar het zal niet zo extreem zijn als vorig jaar”, liet een woordvoerder donderdag weten.