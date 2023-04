Geen Arriva-treinen naar Duitsland vanuit Limburg en Groningen

Passagiers die doorgaans regionale treinen nemen naar Duitsland hebben last van de staking van spoorwegpersoneel over de grens. De trein tussen Maastricht en Aken rijdt tot 13.00 uur niet, meldt vervoersbedrijf Arriva. Ook gaan er geen treinen van het Groningse Bad Nieuweschans naar Weener, net over de Duitse grens. Hier zet Arriva bussen in als vervanging.

In Duitsland staken medewerkers van meerdere spoorwegmaatschappijen tot 11.00 uur omdat ze lonen willen die meer met de inflatie meestijgen. Een woordvoerster van Arriva legt uit dat het daarna nog zeker wel een paar uur duurt voordat de dienstregeling weer goed loopt.

Eerder waarschuwde de NS al dat de ICE naar Duitsland te maken kan krijgen met uitval door de stakingen. Slaaptreinen naar Oostenrijk rijden ook niet als gevolg van de acties.