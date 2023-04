Twitter noemt mediaorganisaties niet meer ‘aan de Staat gelieerd’

Twitter is gestopt met de aanduidingen “aan de Staat gelieerd” en “door de overheid gefinancierd” voor accounts van veel mediaorganisaties. Dat constateert het Franse persbureau AFP, dat vrijdagochtend opmerkte dat de aanduiding bij de profielen van grote media in onder meer Rusland en China, maar ook in westerse landen, was verdwenen.

Eerder was er nog ophef over de maatregel van Twitter. Zo was de BBC niet blij toen de Britse omroep door Twitter opeens als “door de overheid gefinancierd” werd aangeduid. In een verklaring op zijn website verklaarde de BBC “altijd onafhankelijk geweest te zijn” en gefinancierd te worden via een wettelijk verplichte omroepbijdrage.

Het Amerikaanse National Public Radio en het Canadese CBC maakten zich er eveneens boos over en besloten om te stoppen met het gebruik van Twitter. Radio New Zealand dreigde eerder deze week de berichtendienst te verlaten, terwijl het Zweedse Sveriges Radio zei te stoppen met tweeten.

De aanduidingen verdwenen kort nadat Twitter de originele blauwe vinkjes, waarmee organisaties en personen hun echtheid konden aantonen, had verwijderd. De regels bij Twitter veranderen tegenwoordig regelmatig, soms ook onaangekondigd.

Sinds Elon Musk Twitter in oktober kocht voor 44 miljard dollar is er daardoor sprake van de nodige chaos op het platform. Dat stoot ook adverteerders af, al heeft Musk onlangs gezegd dat veel adverteerders weer terugkeren naar het platform. Twitter zou inmiddels bijna geen verlies meer draaien en mogelijk dit kwartaal alweer winstgevend kunnen zijn.