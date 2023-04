Hoge Raad: overheid moet obligatiehouders SNS 800 miljoen betalen

De overheid moet onteigende houders van obligaties en leningen van SNS Reaal en SNS Bank ruim 800 miljoen euro aan schadevergoedingen betalen. De Hoge Raad heeft bepaald dat een eerdere uitspraak van de Ondernemingskamer hierover in stand kan blijven. Voormalige aandeelhouders grijpen daarmee opnieuw mis.

Het ministerie van Financiën nationaliseerde SNS Reaal in 2013 om te voorkomen dat het financiële concern zou omvallen. Beleggers kregen toen niets omdat hun effecten niets meer waard zouden zijn. Dat was aanleiding voor een lang juridisch proces.

De Ondernemingskamer bepaalde in 2021 dat de obligatiehouders schadeloos moesten worden gesteld voor het bedrag dat zij zouden hebben gekregen als het toenmalige SNS failliet was gegaan in plaats van genationaliseerd. Aandeelhouders van SNS Reaal hoefden niets te krijgen, omdat hun aandelen bij een bankroet ook waardeloos zouden zijn geweest.

Om precies te zijn becijferde de Ondernemingskamer de schadeloosstelling op bijna 805 miljoen euro. Dat bedrag moest echter nog worden verhoogd met de wettelijke rente. En de Staat zou ook nog wat andere kosten rond het proces moeten vergoeden.

Maar de Staat stapte nog naar de Hoge Raad. Reden voor het beroep was dat de overheid het bedrag te hoog vond, en het niet helemaal eens was met de redenering van de Ondernemingskamer.

Minister Sigrid Kaag van Financiën laat in een Kamerbrief weten nu wel over te gaan tot betaling. “Nu de juridische procedure is afgerond, zal ik zo snel mogelijk overgaan tot uitbetaling van de schadeloosstelling”, geeft ze aan. Volgens Kaag zal de totale schadeloosstelling waarschijnlijk ongeveer 1 miljard euro bedragen.

SNS Reaal bestaat inmiddels niet meer. De geredde onderdelen werden in een verzekeringstak en een banktak ondergebracht. Die eerste werd verkocht aan het Chinese Anbang en werd later weer doorverkocht aan Athora en NN. De banktak heet inmiddels de Volksbank en is het moederbedrijf van merken als SNS, ASN Bank, Regio Bank en hypotheekverstrekker BLG Wonen.