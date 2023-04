Maatschappijen krijgen ongelijk bij klacht over tarieven Schiphol

Luchtvaartmaatschappijen die hebben geklaagd over hogere tarieven op Schiphol hebben opnieuw ongelijk gekregen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder oordeelt dat de prijzen die de luchthaven rekent “niet onredelijk” zijn.

De vergoeding die luchtvaartmaatschappijen betalen om op Schiphol te vliegen, gaat deze jaren stapsgewijs met tientallen procenten omhoog. Maar luchtvaartmaatschappijen klaagden dat die hogere prijzen onterecht waren, waarbij ze onder andere wezen op de lange wachtrijen van reizigers voor de beveiligingscontrole als gevolg van personeelstekorten.

De ACM keek na die klachten naar de maatregelen die Schiphol heeft genomen om die problemen op te lossen. De luchthaven zelf denkt met de werving van nieuw personeel dit jaar wel klaar te zijn voor de drukte tijdens het hoogseizoen in het voorjaar en de zomer. “Op basis hiervan heeft de ACM geoordeeld dat de aangepaste tarieven van Schiphol niet onredelijk zijn.”

Vorig jaar wees de ACM ook al een klacht over de fikse tariefsverhoging af. Daartegen gingen luchtvaartmaatschappijen in beroep en de rechter moet zich daar nog over uitspreken. Maar in de tussentijd paste Schiphol ook de tarieven aan en daar ging de nieuwe klacht over.

Schiphol verdedigde de hogere tarieven door te wijzen op de gigantische verliezen voor de luchthaven als gevolg van de coronacrisis. Ook luchtvaartmaatschappijen zouden mee moeten betalen aan het dichten van gaten in de begroting, vond het bestuur van het vliegveld. Schiphol zelf bracht ook veel offers door diep te snijden in de kosten, voerde de luchthaven daarbij aan.

De havengelden die luchtvaartmaatschappijen betalen op Schiphol zijn gereguleerd. Dat betekent dat de ACM controleert of ze redelijk zijn en het vliegveld er niet te veel aan verdient.