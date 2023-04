Topvrouw Essent dringt aan op langer openhouden Noodfonds Energie

De overheid moet het Tijdelijk Noodfonds Energie langer openstellen. Die oproep doet topvrouw Resi Becker van energiebedrijf Essent vrijdag in De Telegraaf. “Dat blijkt absoluut noodzakelijk. Ga als overheid aan de slag met gerichte steun aan huishoudens die krap zitten en maatregelen moeten nemen als het prijsplafond verdwijnt”, geeft ze daarbij aan.

Huishoudens met een laag inkomen kunnen, als hun energierekening een relatief groot deel uitmaakt van hun inkomen, momenteel gedeeltelijke compensatie aanvragen voor de hoge energiekosten. Het fonds hiervoor zou aanvankelijk open zijn tot eind maart, en dit is al met een ongeveer een maand verlengd. Maar volgens Becker is er langer ondersteuning nodig.

„Er ís nog steeds een energiecrisis”, benadrukt ze in een interview in de krant. “We zien in de uitvoering dat verduurzaming, de isolatie, niet overal doorzet. En er gebeurt onvoldoende of niks voor komend jaar als het prijsplafond verdwijnt. Dan gaat de compensatie voor consumenten eraf, terwijl we zien dat een op de drie huishoudens zelf financieel niet echt maatregelen kan nemen. De inkomensproblemen hebben een serieuze omvang.”

Energiebedrijven en het kabinet kondigden afgelopen najaar al de komst van het in februari opengestelde noodfonds aan, waarvoor volgens een eerdere inschatting honderdduizenden Nederlanders in aanmerking komen. Het kabinet draagt maximaal 50 miljoen euro bij, net als bedrijven uit met name de energiesector. Hier zijn onder meer de grote energiebedrijven Eneco, Essent, Greenchoice en Vattenfall bij betrokken.