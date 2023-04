Taxi-app Lyft straalt op Wall Street na aankondiging ontslagen

Taxibedrijf Lyft steeg vrijdag flink op de beurs in New York. De alleen in Noord-Amerika actieve concurrent van Uber (min 2,1 procent) zou tot zo’n 30 procent van zijn circa 4000 werknemers willen ontslaan. Topman David Risher mailde zijn personeel vrijdag met de melding dat er een ontslagronde aankomt. Donderdag horen de werknemers hoeveel mensen er weg moeten en of zij zelf nog een baan hebben. Beleggers hopen dat de stap Lyft helpt met zijn winstgevendheid en zetten het aandeel ruim 6 procent hoger.

Tesla herstelde zich met een winst van 1,3 procent wat van de koersval van een dag eerder. De autofabrikant verhoogde de prijzen van zijn voertuigen Model S en Model X op de Amerikaanse thuismarkt. De verhoging komt daags na de afstraffing van het aandeel na tegenvallende winstcijfers van het autobedrijf. De winstmarges zijn flink onder druk komen te staan door scherpe prijsverlagingen van de modellen.

Het grillige gedrag van Musk zorgt ook voor kritiek bij aandeelhouders. Volgens persbureau Bloomberg beschuldigt een groep aandeelhouders Musk van wanbeleid. Ze vinden dat Musk wordt afgeleid door zijn andere bedrijven, zoals ruimtevaartbedrijf SpaceX en berichtendienst Twitter.

De algehele stemming op Wall Street was afwachtend. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 33.808,96 punten. De brede S&P 500 dikte ook 0,1 procent aan tot 4133,52 punten en techbeurs Nasdaq steeg eveneens 0,1 procent tot 12.072,46 punten.

Procter & Gamble steeg 3,5 procent. Het levensmiddelenconcern, bekend van merken als Pampers, Gillette en Head & Shoulders, behaalde afgelopen kwartaal meer winst en omzet dan verwacht dankzij hogere verkoopprijzen.

Boeing daalde 1 procent. De vliegtuigfabrikant lijkt de leveringen van zijn 737 MAX-toestellen aan Chinese luchtvaartmaatschappijen weer te mogen hervatten. De Chinese luchtvaartautoriteit heeft volgens persbureau Reuters een rapport gepubliceerd dat door Boeing als een belangrijke stap wordt gezien om de leveringen weer op te starten. Die werden meer dan vier jaar geleden stopgezet na twee dodelijke crashes in Ethiopiƫ en Indonesiƫ.

PPG Industries dikte 0,4 procent aan. Het verfconcern, een concurrent van het Nederlandse AkzoNobel, presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en gaf optimistische verwachtingen af.

De euro was 1,0989 dollar waard, tegen 1,0975 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 77,78 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder, op 81,58 dollar per vat.