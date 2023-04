LVMH als eerste Europese bedrijf ooit 500 miljard waard op beurs

Het Franse luxeconcern LVMH, bekend van merken als Louis Vuitton, Christian Dior en Givenchy, heeft maandag als eerste Europese bedrijf ooit een marktwaarde van 500 miljard dollar (ruim 450 miljard euro) bereikt. De onderneming, die ook champagne van Dom Pérignon en Moët & Chandon, Bulgari-horloges en Hennessy-cognac verkoopt, zit flink in de lift na de sterke omzetcijfers die eerder deze maand naar buiten kwamen. LVMH wordt geleid door topman Bernard Arnault, de rijkste man ter wereld. Het bedrijf is genoteerd aan de beurs in Parijs.

Op het Damrak werd Philips 11 procent meer waard. Volgens analisten van ING kende het zorgtechnologieconcern een sterke start van het nieuwe jaar, waarbij de omzet en bedrijfsresultaat hoger uitvielen dan verwacht. Philips leed wel een miljoenenverlies, maar dat kwam doordat het bedrijf ruim een half miljard euro apart heeft gezet voor een mogelijke schadeclaim in de Verenigde Staten in verband met de terugroepactie voor slaapapneu-apparaten.

De stemming op aandelenmarkten bleef verder terughoudend in afwachting van de stroom van bedrijfsresultaten later deze week. Zo komen onder meer de AEX-bedrijven Randstad, KPN, Unilever, IMCD, ASMI en Besi met cijfers. Buiten het Damrak openen grote Amerikaanse techbedrijven als Amazon, Microsoft, Google-moeder Alphabet en Facebook-eigenaar Meta Platforms deze week de boeken.

De AEX noteerde rond het middaguur een fractie hoger op 762,56 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 934,31 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,1 procent.

Techinvesteerder Prosus was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 2 procent. Olie- en gasconcern Shell volgde met een verlies van 1 procent. Ahold Delhaize daalde 0,1 procent. Medewerkers van de zes distributiecentra van Albert Heijn staken om meer loon af te dwingen. Klanten van AH merken waarschijnlijk in de loop van maandag al dat bepaalde producten in de schappen niet meer worden aangevuld.

In de MidKap won Basic-Fit 2,8 procent. De fitnessketen boekte in het eerste kwartaal flink meer omzet dankzij een stijging van het aantal leden.Ook de resultaten van technologiegroep TKH (plus 2,5 procent) vielen in de smaak. Bij de kleinere bedrijven steeg chatleverancier CM.com 6 procent dankzij een koopadvies door ING.

De euro was 1,1009 dollar waard, tegen 1,0975 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie bleef ongewijzigd op 77,88 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 81,58 dollar per vat.