Minder leveringsproblemen zorgen voor vertrouwen bij Philips

De afgenomen leveringsproblemen hebben ervoor gezorgd dat Philips het nodige vertrouwen heeft voor dit jaar. De omzet nam in de eerste drie maanden al met 6 procent toe, ondanks de verdwenen omzet van consumentenproducten in Rusland. “We hebben maatregelen genomen om de levering van materialen en componenten te verbeteren, en dat heeft ook op korte termijn al resultaten gehad”, verklaart topman Roy Jakobs van het medisch technologiebedrijf.

Daar komt bij dat Philips een inhaalslag kon maken. De afgelopen jaren kon het bedrijf door problemen met de levering van bijvoorbeeld chips minder producten maken dan er besteld werden. Nu lukte het om meer te produceren en dus steeg de omzet ook. “Maar we zien ook nog steeds dat ziekenhuizen tijdens corona geen investeringen deden en dat nu weer oppakken.” Al met al spreekt Jakobs van een “goede start” van 2023.

De neergang bij de tak voor consumentenverzorgingsproducten noemt hij niet verrassend. “Vorig jaar verkochten we in het eerste kwartaal nog artikelen in Rusland en dat is weggevallen. Maar we zien ook dat consumenten door de hoge inflatie wat voorzichtiger zijn geworden.” Philips heeft daarbij vooral last van lagere volumes. Mensen kiezen dus niet voor een goedkopere tandenborstel of scheerapparaat, maar stellen de aankoop uit.

Ook bij deze tak verwacht Jakobs verbetering. “Tijdens het jaar denken we dat de inflatie zal afnemen. En vanaf het tweede kwartaal van vorig jaar hadden we al geen zaken meer met Rusland, dus dan is de vergelijking minder scheef.”

Ondanks de bemoedigende cijfers ging toch de meeste aandacht weer uit naar de terugroepactie voor slaapapneu-apparaten en een fors bedrag dat Philips opzij zette voor een schikking. Dat was voor één van drie massaclaims die in de Verenigde Staten tegen het bedrijf gevoerd worden. “Voor die zaak over economische schade zijn we in verregaande onderhandeling over een schikking, dus kunnen we het bedrag inschatten.”

De twee andere zaken, over extra medische kosten door noodzakelijke controles vanwege blootstelling aan het afbrokkelende isolatieschuim en geleden schade, zijn nog minder vergevorderd. “Dat kunnen we nog niet inschatten, mogelijk wordt dat volgend jaar duidelijk”, aldus Jakobs.

Een goedkeuring van de Amerikaanse toezichthouder FDA om weer slaapapneu-apparaten te gaan verkopen en de voorwaarden die daarbij horen, laat nog op zich wachten. “We blijven hopen dat die uiterlijk in het derde kwartaal komt, maar we moeten afwachten.”