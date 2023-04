Klanten van ING kunnen weer betalingen verrichten vanuit de app en via internetbankieren. Een storing die ongeveer een uur duurde, is opgelost, laat een woordvoerster weten. Door de storing mislukte ongeveer de helft van de betalingen.

Precies een maand geleden had ING ook last van een storing. Destijds was die hardnekkiger en was het zeker dertien uur lang onmogelijk om geld over te maken. Toen kon er ook niets worden gestort op de eigen spaarrekeningen.