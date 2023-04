Interpolis: bijna een op zes zzp’ers problemen met wanbetalers

Het aantal zzp’ers dat te maken heeft met wanbetalers is afgelopen maand verdubbeld naar bijna een op de zes. Dit meldt verzekeraar Interpolis na onderzoek onder zo’n tweehonderd zelfstandigen. Interpolis vermoedt dat dit komt omdat opdrachtgevers vanwege de hoge inflatie, gestegen grondstoffenprijzen en onzekere economie kritischer kijken naar hun kosten.

Volgens een woordvoerster ervoer 14 procent van de zzp’ers wanbetalingen in maart. “Het aantal zzp’ers dat hiermee te maken had, liet sinds augustus 2022 een dalende lijn zien. Maar laat nu dus weer een flinke stijging zien. We zien hier dus een trendbreuk”, zegt ze.

Ruim een op de drie zelfstandig ondernemers die meededen aan het onderzoek maakt zich volgens Interpolis zorgen over niet-betalende klanten. Directeur René Voets raadt zzp’ers aan duidelijke afspraken te maken met opdrachtgevers. “Kijk goed naar de betalingstermijn en wees duidelijk en transparant over tarieven. Daarmee voorkom je dat je achteraf vervelende discussies krijgt over facturen. Je kunt eventueel afspreken om vooraf al een gedeelte van het bedrag betaald te krijgen.”

Ook zeggen twee op de drie zelfstandigen niet meer geld van opdrachtgevers te vragen ondanks de hoge inflatie en gestegen prijzen voor grondstoffen als gas. Zo lijken zzp’ers hun opdrachtgevers tegemoet te willen komen, stelt Interpolis. “Het is heel goed te begrijpen dat zzp’ers niet telkens hun tarieven willen verhogen als gevolg van inflatie. Helemaal niet als opdrachtgevers al moeite hebben met het betalen van de huidige facturen. Toch moeten zzp’ers goed blijven letten op hun eigen financiële positie, op de korte en de lange termijn”, zegt Voets.