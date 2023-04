UPS zakt op druk Wall Street na tegenvallende cijfers

UPS behoorde dinsdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De grote Amerikaanse pakketbezorger boekte afgelopen kwartaal minder omzet en winst dan kenners hadden verwacht. Volgens topvrouw Carol Tomé zorgden de afnemende winkelverkopen in de Verenigde Staten voor lagere pakketvolumes en kampte het bedrijf met aanhoudende zwakte in Azië. Vanwege de huidige macro-economische omstandigheden verwacht UPS dat het volume onder druk zal blijven staan. Het aandeel werd 7,5 procent lager gezet.

Naast UPS kwamen ook andere grote bedrijven als General Motors, McDonald’s, PepsiCo, 3M en General Electric met cijfers naar buiten. Beleggers kijken daarnaast vooral uit naar de kwartaalberichten van softwareconcern Microsoft en Google-moederbedrijf Alphabet, die na sluiting van de beurshandel op Wall Street bekend worden gemaakt.

De algehele stemming op Wall Street bleef terughoudend. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 33.848 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 4120 punten en techbeurs Nasdaq ging 0,6 procent omlaag tot 11.969 punten.

General Motors daalde 1,4 procent, ondanks een verhoging van de winstverwachting door de autofabrikant. Ook gaat GM samen met het Zuid-Koreaanse Samsung SDI een accufabriek voor elektrische auto’s bouwen in de VS.

General Electric won 0,3 procent. Het industrieel conglomeraat presteerde in het afgelopen kwartaal beter dan kenners hadden voorzien. Industrieconcern 3M, bekend van Post-it-plakkers, mondmaskers en Scotch-tape, liet weten 6000 banen te schrappen wegens een dalende vraag in een aantal belangrijke markten. 3M zag de omzet en winst in het eerste kwartaal wel minder sterk dalen dan gevreesd en werd 0,9 procent hoger gezet.

McDonald’s verloor 0,8 procent. De fastfoodketen verkocht afgelopen kwartaal meer snacks ondanks prijsverhogingen en zag de omzet en winst hoger uitvallen. Beleggers hadden schijnbaar op meer gehoopt. Ook frisdranken- en snackfabrikant PepsiCo (plus 1,5 procent) deed goede zaken in het eerste kwartaal en verhoogde zijn omzet- en winstverwachtingen voor het hele jaar.

First Republic Bank kelderde ruim 27 procent. De regionale bank gaat zijn personeelsbestand met 20 tot 25 procent verminderen om kosten te besparen. De maatregelen volgen op de sterke uitstroom van kapitaal bij de bank tijdens de crisis in de bankensector in maart.