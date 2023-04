Biermaker Carlsberg stelt winstverwachting bij na prijsstijgingen

De Deense bierbrouwer Carlsberg heeft zijn winstverwachting voor dit jaar opwaarts bijgesteld, nadat het bedrijf de prijzen voor zijn bier heeft verhoogd. De verhogingen waren nodig om de stijgende kosten voor de onderneming, waar de Nederlander Cees ‘t Hart topman is, te compenseren.

Carlsberg verwacht nu dat de groei van de winst op eigen kracht uitkomt tussen de min 2 procent en plus 5 procent. Eerder hield de bierbrouwer nog rekening met een min van 5 procent. Daarnaast merkt Carlsberg dat verstoringen in de Chinese markt afzwakken. Die ontstonden door de strenge coronabeperkingen in dat land. Toch heerst er ook onzekerheid over hoe de verkoop zich zal ontwikkelen in het licht van de aanhoudende inflatie en hogere bierprijzen.

Verder is Carlsberg nog altijd actief in Rusland. De Russische activiteiten werden jarenlang ook gezien als een belangrijke groeimotor voor het bedrijf. Rusland was voorheen zelfs goed voor bijna een derde van de winst, maar de markt had ten tijde van de Russische inval van Oekraïne al aan betekenis verloren voor Carlsberg.

Over de verkoop van die activiteiten is nog altijd geen overeenstemming bereikt. Topman ‘t Hart, die later dit jaar met pensioen gaat, heeft al aangegeven de verkoop van het Russische bedrijf voor de zomer te willen realiseren. De Nederlander wordt opgevolgd door Jacob Aarup-Andersen. Daarmee komt het bierbedrijf weer in handen van een Deen, nadat ‘t Hart in 2015 als eerste niet-Deense topman van Carlsberg werd aangesteld.