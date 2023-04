Vattenfall boekt meer winst ondanks daling elektriciteitsprijzen

Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall heeft in het eerste kwartaal meer winst geboekt, ondanks dat de elektriciteitsprijzen weer zijn gedaald. De elektriciteitsprijzen begonnen vorig jaar flink te stijgen na de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022. Inmiddels laten de stroomprijzen volgens Vattenfall echter een daling zien en die trend werd ook in de eerste maanden van dit jaar voortgezet.

Dat de nettowinst toch flink hoger uitviel kwam volgens het energiebedrijf dan ook door een hoger rendement van het Zweeds Nucleair Afval Fonds. De nettowinst kwam afgelopen kwartaal uit op 11,8 miljard Zweedse kronen, omgerekend zo’n 1 miljard euro. Een jaar eerder bedroeg de winst nog 6,1 miljard kronen.

De omzet nam toe tot bijna 97 miljard kronen (zo’n 8,5 miljard euro), van 59,5 miljard kronen in het eerste kwartaal van 2022. Het bedrijfsresultaat, exclusief eenmalige meevallers, bleef vrijwel ongewijzigd op 9,5 miljard kronen, ongeveer 830 miljoen euro. Een lagere winstbijdrage van de activiteiten op het gebied van windenergie werden daarbij gecompenseerd door hogere winsten van de onderdelen verwarming en stroomopwekking.

Topvrouw Anna Borg stelde in een toelichting op de resultaten dat Vattenfall het jaar goed is begonnen, na de onrust op de energiemarkt vorig jaar. “Dankzij een rustigere energiemarkt kunnen we ons weer volledig richten op de strategie om te investeren in duurzame stroomopwekking en opwaardering van het elektriciteitsnet”, aldus Borg.

Ook is het volgens de topvrouw “verheugend om te zien” dat meer klanten kiezen voor Vattenfall, dat het aantal klanten in het eerste kwartaal met 120.000 zag toenemen. In Nederland, waar Vattenfall zo’n 2 miljoen klanten heeft, nam het aantal klanten dat gas afneemt van het bedrijf wel af. Ook in Duitsland daalde het aantal klanten voor gas van het Zweedse bedrijf.