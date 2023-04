AEX begint Koningsdag met klein verlies, Unilever wint na cijfers

De Amsterdamse beurs, waar op Koningsdag gewoon wordt gehandeld, is donderdag licht lager begonnen. Unilever behoorde tot de sterkste stijgers in de AEX-index, na goed ontvangen omzetcijfers. Het levensmiddelenconcern zag de omzet afgelopen kwartaal met 7 procent stijgen tot 14,8 miljard euro mede dankzij prijsverhogingen. Topman Alan Jope sprak van een goede start van het jaar. Het aandeel won 1,4 procent.

AEX-fonds Universal Music Group (UMG) kwam eveneens met cijfers. Die werden minder goed ontvangen. Het muzieklabel verdiende in het eerste kwartaal flink aan de verkoop van platen van artiesten als Morgan Wallen en Taylor Swift en zag de omzet stijgen. De inkomsten uit streaming stonden wel onder druk omdat adverteerders de laatste tijd minder geld steken in digitale reclame vanwege de afgezwakte economie. Het aandeel werd ruim 4 procent lager gezet en was daarmee de grootste daler in de hoofdindex.

Vanwege Koningsdag was het verder relatief rustig op het Damrak. In de rest van Europa kwamen wel veel grote ondernemingen als Deutsche Bank, de Britse bank Barclays, bierbrouwer Carlsberg, maaltijdbezorger HelloFresh, farmaceut Sanofi en chipfabrikant STMicroelectronics met kwartaalcijfers.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 747,78 punten. De MidKap verloor 0,7 procent tot 917,23 punten. De beurs in Frankfurt daalde 0,2 procent. De graadmeters in Parijs en Londen gingen een fractie vooruit.

Besi was opnieuw de sterkste stijger in de AEX met een winst van bijna 4 procent. Het chipbedrijf dikte woensdag al 8 procent aan dankzij goed ontvangen resultaten en vooruitzichten. Branchegenoot ASMI, die een dag eerder ruim 7 procent verloor na tegenvallende cijfers, won 0,3 procent. STMicroelectronics zakte dik 2 procent in Parijs na teleurstellende resultaten.

Deutsche Bank zakte 1,5 procent in Frankfurt. De grootste bank van Duitsland boekte in het eerste kwartaal de grootste winst sinds 2013, mede geholpen door kostenbesparingen en hogere rente-inkomsten door de renteverhogingen van centrale banken. Om de kosten te verlagen heeft bank de afgelopen jaren duizenden banen geschrapt. Volgens Topman Christian Sewing gaat de bank nog verder in de kosten snijden door onder meer managementbanen te schrappen.

De euro was 1,1044 dollar waard, tegen 1,1053 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 74,51 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 78,04 dollar per vat.