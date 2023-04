Zweden ontloopt recessie met kleine groei in eerste kwartaal

De economie van Zweden is in het eerste kwartaal van dit jaar licht gegroeid, na de krimp in de voorgaande periode. Dat meldde het Zweedse statistiekbureau. Daarmee wist de grootste economie van Scandinaviƫ een recessie te ontlopen.

De groei bedroeg 0,2 procent in vergelijking met het vierde kwartaal, toen de economie nog met 0,5 procent kromp. Een technische recessie wordt doorgaans gedefinieerd als twee kwartalen met krimp op rij. De economie wordt wel gehinderd door de hoge inflatie die de koopkracht van huishoudens ondermijnt en door de gestegen rentes vanwege de renteverhogingen van de Zweedse centrale bank. Daardoor nemen de leenkosten voor consumenten en bedrijven toe.

De Zweedse centrale bank kwam woensdag nog met een renteverhoging van 0,5 procentpunt om de hoge inflatie onder controle te krijgen. De Riksbank verwacht de rente nog verder te zullen verhogen in juni of september met een kwart procentpunt.