Recordproductie voor autoconcern Toyota

Het Japanse autoconcern Toyota Motor heeft afgelopen boekjaar een recordaantal auto’s gebouwd. De problemen in de toeleveringsketens en de tekorten aan chips namen af, waardoor het bedrijf zijn productie kon opvoeren. Ook vergrootte Toyota zijn productiecapaciteit in Noord-Amerika en AziĆ«.

In het eind maart afgelopen gebroken boekjaar werden door het Toyota-concern in totaal ruim 10,7 miljoen voertuigen gebouwd. Daar vallen ook de merken Lexus, Daihatsu en Hino onder. Dat komt neer op een productiegroei van 6,6 procent in vergelijking met een jaar eerder. De wereldwijde verkopen gingen met 1,7 procent omhoog naar bijna 10,6 miljoen auto’s. Toyota is ’s werelds grootste autobedrijf gemeten naar verkoopcijfers.

De Japanse branchegenoten Honda en Nissan kwamen ook met productiecijfers. Bij Honda ging het afgelopen boekjaar om 3,8 miljoen auto’s en bij Nissan om 3,3 miljoen.