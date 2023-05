Deskundige: boodschappen nog duurder door staking bij Albert Heijn

De stakingsacties bij de distributiecentra van Albert Heijn kunnen straks ook overslaan op andere supermarkten, zegt retail- en merkendeskundige Paul Moers. “Heel de supermarktwereld zit nu mee te kijken, want als Albert Heijn meer gaat betalen dan weet je een ding zeker: dan gaat het gedonder bij de andere supermarkten ook beginnen”, stelt de supermarktkenner.

Als Albert Heijn straks meer geld kwijt is voor zijn medewerkers, wakkert dit de inflatie wel aan. “Albert Heijn kan niet anders dan dit te gaan verrekenen in de prijzen. De boodschappen zijn al duur, die gaan hiermee alleen nog maar duurder worden”, zegt Moers.

Hij wijst erop dat de FNV de druk steeds verder opvoert. “De stakers hebben een duidelijke lange adem en krijgen steeds meer mensen mee. En je krijgt een moment dat het onbeheersbaar wordt. Het gevaar is dat de bonden straks zeggen: we gaan de poorten bezetten en we laten het escaleren. Dan komt er niks meer naar buiten”, aldus de merkendeskundige.

Moers denkt echter niet dat Albert Heijn het zover laat komen. “Ze zullen wel wat water bij de wijn gaan doen. Albert Heijn doet er alles aan om in gesprek te blijven en is op zoek naar een compromis.”

Ondertussen wordt de situatie in de supermarkten steeds nijpender. “Ik hoor aan alle kanten dat de schappen steeds leger beginnen te worden. Albert Heijn begint duidelijk de pijn te voelen.” De klanten wijken volgens Moers inmiddels uit naar andere winkels.

De FNV eist een loonsverhoging van minimaal 10 procent voor een cao met een looptijd van een jaar. Het laatste bod van Albert Heijn betrof 8 procent meer salaris. Volgens de vakbond zouden de arbeidsomstandigheden met het cao-bod van de supermarktketen bovendien verslechteren.