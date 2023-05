Topman OTTO ‘onderneemt actie’ bij bewijs van intimidatie stakers

Als er bewijs is dat stakende medewerkers van distributiecentra van Albert Heijn zijn geïntimideerd “zullen wij onze mensen daar op aanspreken en zal er de nodige actie ondernomen worden”, stelt Frank van Gool, topman van OTTO Work Force.

Hij reageert daarmee op beschuldigingen van FNV en CNV hierover. Volgens de bonden worden stakers geïntimideerd en dreigen ze ontslagen te worden als ze niet gaan werken.

Volgens Van Gool heeft hij maandag een “positief en constructief gesprek” gehad met de vakbond, waarbij “een aantal casussen” is besproken. “We zijn het er samen over eens dat intimidatie op de werkvloer not done is, dat accepteren wij ook niet”, aldus de directeur.

Via OTTO werken er een “paar duizend” mensen bij de distributiecentra van Albert Heijn. Van Gool benadrukt dat zijn bedrijf zich aan de wet houdt. “We hebben stakingsrecht in Nederland, mensen mogen staken. Dat recht respecteren wij. Als zich dan toch incidenten voordoen dan zullen wij daar actie op ondernemen.”

De directeur geeft ook stellig aan dat er geen andere medewerkers worden ingezet bij Albert Heijn om het werk van de stakers over te nemen. Van Gool bemoeit zich ook niet met het conflict tussen Albert Heijn en de vakbonden. “Wij zitten daar niet aan tafel. Zij moeten er met elkaar uitkomen. Hopelijk vinden ze wel snel een oplossing.”