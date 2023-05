Laatste dag belastingaangifte nog door vele Nederlanders gebruikt

Nederlanders hebben zondag nog massaal gebruikgemaakt van de laatste dag om belastingaangifte te doen. Volgens de Belastingdienst kwamen er op 30 april nog ruim 347.000 aangiften binnen, het op twee na hoogste aantal van deze aangifteperiode. De eerste twee dagen waren het meest in trek om het klusje te doen: op 1 maart kwamen er zo’n 474.000 aangiften binnen en op 2 maart 377.000.

In totaal kreeg de Belastingdienst de afgelopen twee maanden ruim 9,8 miljoen aangiften van de inkomstenbelasting binnen. Dit zijn er 370.000 meer dan vorig jaar. Zo’n 7 miljoen particulieren en 1,8 miljoen ondernemers kregen een brief met een oproep om aangifte te doen van de inkomstenbelasting, maar er doen elk jaar ook mensen aangifte die niet verplicht zijn dit te doen.

De Belastingdienst kijkt terug “op een rustige en voorspoedig verlopen aangiftecampagne”, ondanks problemen met inloggen via DigiD de eerste dagen.

Mensen die nog geen aangifte hebben gedaan maar dit wel moeten doen, krijgen de komende weken een herinnering. Een boete volgt pas na een daaropvolgende aanmaning, die rond eind juli op de mat valt. De hoogte van deze verzuimboete is 385 euro. In totaal is er een kleine 3 miljoen keer uitstel aangevraagd, zegt een woordvoerster van de Belastingdienst.