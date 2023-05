Onderzoek: verkoop nieuwe huurwoningen hard gedaald

De verkoop van nieuwbouwhuurwoningen is flink in elkaar gezakt in het eerste kwartaal van dit jaar. In totaal werden 1609 van deze woningen verkocht vergeleken met 3770 in dezelfde periode een jaar eerder, meldt adviesbureau Capital Value na onderzoek.

“Steeds meer nieuwbouwprojecten worden niet verkocht doordat deze financieel niet haalbaar zijn”, stelt het bureau. Volgens de deskundigen nemen woningbeleggers een afwachtende houding aan met het oog op de hoge rente en de gestegen overdrachtsbelasting. Ook wachten ze op duidelijkheid over de regulering van het middenhuursegment en de aangekondigde verhoging van belasting op vastgoedaandelentransacties.

Woningmarktdeskundigen waarschuwden eerder al voor de kabinetsplannen om huurwoningen in de vrije sector te reguleren. Minister Hugo de Jonge (Wonen) heeft verschillende nieuwe regels bedacht die een rem moeten zetten op de huurontwikkeling. Maar volgens economen en makelaarsorganisaties gaat dit op de langere termijn niet werken.

Jos Baeten, bestuursvoorzitter van verzekeringsconcern ASR, gaf eerder dit jaar aan dat als het beleid wordt doorgezet er niet meer geïnvesteerd zal worden in huurwoningen die voor de meeste middeninkomens te betalen zijn. Daardoor wordt het woningtekort volgens hem alleen maar groter.

Volgens Capital Value werd er afgelopen kwartaal voor 606 miljoen euro ge├»nvesteerd in huurwoningen, het laagste bedrag voor een enkel kwartaal in de afgelopen vijf jaar. “Hoewel het vertrouwen van beleggers in de Nederlandse woningbeleggingsmarkt nog steeds groot is door het grote woningtekort en de stijgende huurprijzen in de vrije sector, blijven beleggingstransacties uit”, stelt de organisatie vast.