Uitvaartverzorger Monuta leed vorig jaar fors verlies

Uitvaartverzorger Monuta eindigde vorig jaar diep in de rode cijfers, onder meer als gevolg van de gestegen gasprijzen. Ook werden de resultaten gedrukt door opgelopen personeelskosten, de hogere rente en tegenvallende beleggingsopbrengsten.

Monuta leed in 2022 een verlies van 292 miljoen euro vergeleken met een winst van ruim 27 miljoen euro een jaar eerder, staat in het jaarverslag. Het bedrijf benadrukt echter dat het financieel gezond is.

Monuta had het vorig jaar een stuk drukker door de zogeheten oversterfte in Nederland. “Onze crematoria waren in de zomervakantie van 2022 drukker dan in de jaren voor de coronapandemie. Het aantal overledenen in Nederland steeg weer in de herfst. De oversterfte bleef, met een piek in de laatste weken van het jaar”, aldus de uitvaartonderneming.

DELA, de grootste uitvaartverzorger in Nederland, gaf eerder ook al aan dat het in de laatste maanden van vorig jaar stukken drukker was dan anders, zonder dat daar een duidelijke verklaring voor is.

Monuta heeft onder meer zeven eigen crematoria, zes partnercrematoria en drie begraafplaatsen verspreid over het land.