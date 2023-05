Ferrari levert meer auto’s aan Amerikanen, Chinezen en Taiwanezen

Sportwagenbouwer Ferrari heeft in het eerste kwartaal van dit jaar flink meer auto’s geleverd. Vooral in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en in China, Hongkong en Taiwan kregen meer eigenaren hun nieuwe wagen. In Europa liep het aantal geleverde auto’s juist terug.

In totaal leverde Ferrari 3567 auto’s af, een toename van 10 procent. Dat leverde een omzet van 1,4 miljard euro op, tegen een kleine 1,2 miljard euro in de eerste drie maanden van vorig jaar. Onder de streep bleef daar 297 miljoen euro winst van over.

Topman Benedetto Vigna spreekt van “opnieuw een uitzonderlijk kwartaal”. Het orderboek van Ferrari zit inmiddels zo vol dat als je nu een sportwagen bestelt bij het Italiaanse bedrijf je die op zijn vroegst in 2025 krijgt. Desondanks heropende Ferrari de bestellingen voor de Purosangue, nadat die eerder waren stilgelegd vanwege te veel interesse. De Purosangue is de eerste SUV van Ferrari.