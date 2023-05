ECB-baas Lagarde: zijn nog niet klaar met verhogen rente

De Europese Centrale Bank (ECB) is nog niet klaar met het verhogen van de rente. Weliswaar kozen de beleidsbepalers voor een kleinere rentestap dan vorige keer, maar de rente beperkt de economie nog niet genoeg, zei ECB-voorzitter Christine Lagarde.

Bovendien kondigde de ECB aan minder vrijkomende obligaties die de bank de afgelopen jaren opkochten opnieuw te investeren. Vanaf juli gaat dat met 25 miljard euro per maand minder. Momenteel nemen de herinvesteringen nog elke maand met 15 miljard euro af.

Zowel de rente als het minder opkopen van leningen hebben effecten die de beleidsbepalers al zien. Huishoudens en bedrijven lenen al minder doordat dit duurder is geworden.

Maar tegelijkertijd zijn er nog veel zaken die de inflatie weer omhoog kunnen duwen. Zo zou de Russische oorlog in Oekraïne opnieuw voor hogere prijzen voor energie en voedsel kunnen zorgen. Ook het oplossen van eerdere leveringsproblemen kan zorgen voor meer economische groei en meer vertrouwen wat de inflatie kan aanwakkeren. Ten slotte kunnen ook grotere loonstijgingen en hogere winstmarges van bedrijven zorgen voor een langer hogere inflatie.

Lagarde liet ook weten dat de ECB tussen twee ramingen voor de inflatie in zit. Het zou dus best kunnen dat er opnieuw een grotere rentestijging volgt. Beleggers en economen denken dat dit niet zo zal zijn. Zij rekenen in doorsnee op nog twee rentestappen van een kwart procentpunt. Daarmee zou het belangrijkste rentetarief uitkomen op 3,75 procent. Dat is gelijk aan het hoogste niveau uit 2000 en 2001.

Met haar waarschuwing dat er nog meer renteverhogingen nodig zijn gaf Lagarde ook direct aan dat de ECB een andere koers vaart dan de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank hintte er woensdag op dat het einde van de verhogingen bereikt is. De Fed begon evenwel eerder met het verhogen van de rente dan de ECB.