Shell en Arcadis dagwinnaars op lager Damrak

Olie- en gasconcern Shell en advies- en ingenieursbureau Arcadis sloten de handelsdag op Beursplein 5 af als dagwinnaars. De bedrijven publiceerden donderdag hun kwartaalcijfers die goed werden ontvangen door beleggers. Daarop wonnen Shell en Arcadis respectievelijk 1,5 en 5,3 procent. Verder kregen beleggers opnieuw een renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB) voor de kiezen.

De ECB verhoogde de rente met een kwart procentpunt in de strijd tegen de hoge inflatie. Dat is minder hard dan de halve procentpunt van de vorige keer. De rente is nu terug op het niveau van 2008, aan het begin van de financiƫle crisis. President Christine Lagarde gaf aan dat de ECB bovendien nog niet klaar is met het verhogen van de rente. Volgens haar beperkt de huidige rentestand de economie nog niet genoeg.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot met een verlies van 0,4 procent op 741,22 punten. De MidKap eindigde 0,6 procent lager op 918,55 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1 procent.

Shell meldde in het eerste kwartaal opnieuw een sterk resultaat te hebben geleverd, ondanks de dalende olieprijzen. Topman Wael Sawan sprak van robuuste resultaten. Om de aandeelhouders mee te laten profiteren van de miljardenwinst kondigde het concern een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 4 miljard dollar. In de eerste helft van dit jaar beloont Shell zijn aandeelhouders op die manier voor in totaal zo’n 12 miljard dollar.

De resultaten van ArcelorMittal vielen minder in de smaak bij beleggers. De staalfabrikant zag zijn kwartaalwinst flink dalen. Het aandeel stond aan het einde van de dag 5,4 procent lager. Andere opvallende dalers in de AEX waren dataleveranciers Wolters Kluwer en RELX, met minnen van respectievelijk 3,4 en 2,3 procent.

Arcadis werd bovenaan de MidKap vergezeld door metalengroep AMG (plus 4 procent). Ook dat bedrijf meldde kwartaalresultaten die goed werden ontvangen. Bij de kleine fondsen verloor ForFarmers 6,1 procent. Het veevoerbedrijf moest het ontgelden na teleurstellende resultaten.

De euro was 1,1009 dollar waard, tegen 1,1053 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 68,53 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder, op 72,43 dollar per vat.