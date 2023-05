Cijfers Air France-KLM en banenrapport VS centraal op beurs

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar de resultaten van Air France-KLM. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie zag de omzet in het eerste kwartaal hard stijgen. Zowel bij Air France, KLM als Transavia werden meer vliegtuigen ingezet en die zaten ook nog eens voller. De kosten gingen echter ook hard omhoog waardoor de bedrijfswinst beperkt steeg. Onder de streep werd nog wel een verlies geleden, maar minder dan een jaar geleden.

Air France-KLM liet daarnaast weten met investeerder Apollo Global Management te praten over een nieuwe lening van 500 miljoen euro. De geldschieter zou dat geld steken in een apart bedrijf dat beschikt over reserveonderdelen voor vliegtuigen. Vorig jaar sloten het luchtvaartconcern en Apollo al een vergelijkbare overeenkomst.

Daarnaast wordt uitgekeken naar het banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag wordt vrijgegeven. De situatie op de arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde eerder deze week nog de rente in de strijd tegen de inflatie. Of de rente in de komende tijd nog verder wordt opgeschroefd hangt volgens de Fed af van de ontwikkelingen in de economie, waaronder de kracht van de arbeidsmarkt.

De AEX-index lijkt licht hoger te gaan beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine plussen openen, na de verliesbeurt een dag eerder. De Aziatische beurzen lieten vrijdag een verdeeld beeld zien. De hoofdindex in Shanghai daalde 0,5 procent, na een groeivertraging in de Chinese dienstensector in april. De Hang Seng-index in Hongkong klom 0,6 procent. In Japan en Zuid-Korea hadden beleggers een vrije dag.

Op het Damrak openden ook biotechnoloog Galapagos, vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties en detacheerder Brunel de boeken. Galapagos zag de omzet met ongeveer een derde toenemen en boekte afgelopen kwartaal weer winst, na een verlies een jaar geleden. Eurocommercial zag de huurinkomsten en de resultaten stijgen. Brunel zag de omzet stijgen. De winstmarge nam wel af door hogere kosten.

IMCD kondigde een kleine overname aan. De chemicaliƫndistributeur koopt het Israƫlische KOI Products Solutions, dat vorig jaar een omzet boekte van dik 8 miljoen euro.

De euro was 1,1035 dollar waard, tegen 1,1009 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 69,08 dollar. Brentolie werd ook 0,8 procent duurder, op 73,10 dollar per vat.