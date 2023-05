Goudspecialist: goudprijs naar record door bankenonrust in VS

Door de onzekerheid rond kleine Amerikaanse banken kan de goudprijs naar een recordniveau stijgen. “Wees niet verbaasd als het oude goudrecord van 2075 dollar deze maand al sneuvelt”, zegt Reinoud Bogert van goudspecialist Doijer & Kalff. “Als goudbedrijf zien we parallellen met de jaren na de kredietcrisis toen het vertrouwen in banken een dieptepunt bereikte. We hadden nog nooit zo’n drukke maand als afgelopen maart, en ook in april bleven de goudaankopen erg hoog.”

De goudprijs klom door de bankenonrust eerder al tot het hoogste niveau in meer dan een jaar. Vrijdagochtend zakte de prijs licht tot 2046 dollar per troy ounce (31,1 gram). De goudprijs bereikte zijn recordniveau van ruim 2075 dollar per troy ounce in augustus 2020.

Beleggers kunnen in goud namelijk een veilige haven zien nu de koersen van aandelen onder druk staan. Bogert legt uit dat mensen zich weer beginnen te realiseren dat banken kunnen omvallen. “Wat je ziet is dat het systeemrisico – dat na de kredietcrisis nooit helemaal weg was – ineens weer zichtbaar wordt. Spaarders halen geld weg en zoeken hiervoor naar alternatieven.”

Er zijn de laatste tijd al drie Amerikaanse banken omgevallen. Ze kwamen in de problemen door een combinatie van de sterk opgelopen rente en klanten die opeens massaal hun geld weghaalden. De laatste omgevallen bank was First Republic Bank, die eerder deze week vervolgens is overgenomen door zijn grote branchegenoot JPMorgan Chase.

De zorgen over de bankensector zijn nog niet voorbij. Donderdag gingen diverse regionale Amerikaanse banken hard onderuit op Wall Street. Zo verloor PacWest meer dan de helft van zijn beurswaarde. Ook bijvoorbeeld First Horizon Bank en Western Alliance moesten het ontgelden en de hoofdgraadmeters op de beurzen in New York gingen eveneens omlaag.