Personeel fabriek Mentos begint met stakingen in snoepsector

Werknemers van de Mentos-fabriek in Breda van Perfetti Van Melle leggen vanaf zondagavond drie dagen het werk neer, heeft vakbond FNV aangekondigd. Het is de eerste staking in de zoetwarenindustrie sinds het verlopen van een ultimatum van vakbond FNV aan de koek- en snoepfabrieken.

Wat de impact van de actie wordt is nog niet duidelijk. De bond hoopt op honderden stakers om de eigen eis kracht bij te zetten voor een flinke loonsverhoging vanwege de hoge inflatie. Het is de bedoeling dat er na deze staking wordt gestaakt bij een andere koek- of snoepfabriek. Ook personeel van bedrijven als Mars en Verkade valt onder deze cao.

Maar brancheorganisatie VBZ wil met FNV geen afspraken meer maken, want de werkgevers zijn al tot een cao-akkoord gekomen met vakbonden CNV en De Unie. Die nieuwe cao kent een looptijd van twee jaar en de ongeveer 15.000 medewerkers in de branche krijgen volgens VBZ een loonsverhoging van gemiddeld 10,3 procent.

Er wordt de laatste tijd bij veel bedrijven gestaakt. Voor komende week zijn bijvoorbeeld ook al werkonderbrekingen aangekondigd bij Philips, omdat het zorgtechnologieconcern niet tegemoet wil komen aan vakbondseisen voor een nieuwe cao. Afgelopen week waren er onder meer stakingen bij de distributiecentra van Albert Heijn. Die zorgden in veel supermarkten voor lege schappen. Maandag gaan Albert Heijn en de vakbonden weer met elkaar in gesprek.