Bekende belegger Warren Buffett verzesvoudigt kwartaalwinst

Het bedrijf van de bekende Amerikaanse belegger Warren Buffett heeft in de eerste drie maanden van dit jaar flink meer winst gemaakt. Bij zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway ging een kwartaalresultaat van 35,5 miljard dollar in de boeken, is zaterdag bekendgemaakt. Dat is meer dan zes keer zoveel als een jaar eerder.

Buffett, ook wel bekend als het ‘orakel van Omaha’, dankt die flinke winststijging onder meer aan winsten met aandelen zoals Apple waarin hij belegt. Wat ook meespeelt is dat 2022, het jaar waarmee wordt vergeleken, juist erg slecht uitpakte voor de inmiddels 92-jarige Amerikaan. Berkshire Hathaway heeft vorig jaar in totaal 22,8 miljard dollar verloren.

Buffett waarschuwde eerder al dat het slechte resultaat van vorig jaar een vertekend beeld gaf. Want Berkshire Hathaway kiest voor beleggingen op de lange termijn en koersschommelingen op kwartaal- of jaarbasis zijn in de ogen van Buffett en zijn zakenpartner Charlie Munger, die al 99 is, geen goede graadmeter. Zij vinden namelijk dat echt goede beleggingen uiteindelijk vanzelf meer waard worden en ook dividend opleveren.

Berkshire Hathaway kwam in de jaren zestig in handen van Buffett. Die maakte van de toenmalige textielfabrikant een groot zakenimperium. Het bedrijf is tegenwoordig een conglomeraat met belangen in tientallen ondernemingen. Berkshire Hathaway is onder meer actief in de verzekeringsbranche, in de spoorwegsector en met energiebedrijven. Het bedrijf organiseert zaterdag ook zijn jaarlijkse algemene vergadering in Omaha, Nebraska. Jaarlijks komen daar duizenden beleggers op af en Buffett en Munger zullen er vragen beantwoorden.