Beleggers verwerken maandag kwartaalcijfers reorganiserend PostNL

Beleggers krijgen direct aan het begin van de beursweek op maandag de kwartaalresultaten van PostNL te verwerken. Het zijn de eerste cijfers nadat het postbedrijf de omzet en winst over vorig jaar zag dalen. In februari kondigde PostNL bovendien aan tot driehonderd banen te willen schrappen, met name management- en ondersteunende posities op de afdeling Pakketten.

Voor die reorganisatie zet PostNL 20 miljoen euro opzij. Ook wilde het bedrijf andere maatregelen nemen om de kosten terug te dringen. Verder zullen beleggers kijken naar hoe het bedrijf is omgesprongen met de hoge inflatie. Daardoor lijken consumenten hun hand op de knip te houden. PostNL-topvrouw Herna Verhagen zei eerder al te verwachten dat de uitdagende marktomstandigheden nog even zullen aanhouden.

Daarbij werd ook rekening gehouden met een klein verlies aan marktaandeel, als gevolg van een verwachte lichte volumedaling. Wat daarbij niet helpt is dat concurrent DHL vanaf het tweede kwartaal lagere prijzen gaat vragen voor het versturen van een wat zwaardere envelop. Een envelop tot 500 gram verzenden naar een servicepunt van DHL kost dan 2,95 euro voor een consument. Ter vergelijking: bij PostNL kost het ruim 4 euro om een brief tot 350 gram te versturen.

Met de bezuinigingen hoopt PostNL uiteindelijk weer de weg naar boven te vinden. Zo moet daarmee in 2024 25 miljoen euro worden bespaard en vanaf 2025 jaarlijks 30 miljoen euro. Ook dacht het postbedrijf begin dit jaar dat onlinewinkelen op termijn weer gaat groeien, al daalde het aantal verstuurde pakketten. Tijdens de coronacrisis wist PostNL nog wel te profiteren van het feit dat consumenten meer online aankopen deden, met meer te verwerken pakketten tot gevolg.