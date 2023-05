Aandacht voor kwartaalcijfers ING en SBM op Damrak

Beleggers op de Amsterdamse beurs verwerken donderdag de resultaten van onder meer ING en maritiem dienstverlener SBM Offshore. ING profiteerde afgelopen kwartaal flink van de gestegen rente en zag de nettowinst bijna verviervoudigen. De bank ziet ook ruimte om aandeelhouders te gaan belonen door voor maximaal 1,5 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen. Concurrent ABN AMRO meldde eerder ook al een forse winsttoename, ondanks de recente onrust in de bankensector.

SBM Offshore zag de omzet in het eerste kwartaal met bijna een kwart dalen. Topman Bruno Chabas sprak desondanks van goede prestaties en handhaafde de verwachtingen voor het gehele jaar. Ook keert het bedrijf over 2022 10 procent meer dividend uit. Ook Pharming kwam met cijfers. De biotechnoloog zag de inkomsten afgelopen kwartaal dalen en dook in de rode cijfers.

Daarnaast kauwen beleggers nog na op het Amerikaanse inflatiecijfer. De inflatie in de grootste economie ter wereld koelde in april iets af en kwam voor het eerst in twee jaar tijd uit onder de 5 procent. Of de lichte afkoeling van de inflatie voldoende zal zijn voor de Federal Reserve om de renteverhogingen te pauzeren is echter onduidelijk. Het cijfer ligt namelijk nog altijd ver boven de doelstelling van 2 procent.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt iets hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine plussen openen. In Londen gaat de aandacht vooral uit naar het rentebesluit van de Bank of England. De Britse centrale bank zal waarschijnlijk de rente voor de twaalfde keer op rij gaan verhogen in de strijd tegen de inflatie.

De Aziatische aandelenmarkten lieten donderdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot nipt procent. De beurs in Shanghai daalde een fractie en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,4 procent. Ook in China werden inflatiecijfers bekendgemaakt. Daar stegen de consumentenprijzen vorige maand met 0,1 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dat was het traagste tempo sinds begin 2021.

Op het Damrak zal Ahold Delhaize mogelijk enige tegenwind ondervinden van een adviesverlaging. Analisten van de Britse bank HSBC haalden het supermarktconcern, dat woensdag met resultaten kwam, van hun kooplijst af.

De euro was 1,0977 dollar waard, tegen 1,0974 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 1,1 procent in prijs tot 73,36 dollar. Brentolie kostte ook 1,1 procent meer, op 77,24 dollar per vat.